ÖSV-Girls krallen sich die nächsten zwei Medaillen

Blanc in eigener Liga

Eine Zeit, die erst von der Schweizer Abfahrtsvizeweltmeisterin Malorie Blanc - die sich am Dienstag der Vorarlbergerin Victoria Olivier nur um eine Hundertstelsekunde hatte geschlagen geben müssen - mit Nummer 10 um 0,47 Sekunden unterboten werden konnte. Eine Zeit, an der sich in der Folge alle Konkurrentinnen die Zähne ausbeißen sollten.