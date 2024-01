Bodenfraß: Österreich, Land der verbauten Äcker

Etwa 95 Prozent der im Schnitt verbauten Flächen sind fruchtbare Böden der Heimat. Unsere neuesten Berechnungen zeigen, dass in Kärnten und Salzburg in 200 Jahren überhaupt keine Landwirtschaft mehr betrieben werden kann, wenn weiter in diesem Tempo zerstört wird“, befürchtet Greenpeace-Expertin Melanie Ebner.