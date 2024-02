Wie „Übergangslösung“ zu 42 Nachbarshunden führte

Eine selbst ernannte „Tierschützerin“ sorgt mit einem Riesenrudel an Vierbeinern seit 2018 in Niederösterreich für mächtigen Ärger. Nun hat sie sich nahe Waidhofen an der Thaya niedergelassen - eigentlich sei laut Vermieterin abgemacht gewesen, dass sie „zum Übergang“ mit zwei Hunden viereinhalb Monate einziehen könne. Die waren im Oktober vorbei ...