Im Tierschutz gibt es keine „Sache“

Lesen wie in einem Buch konnte man auch in den Augen der gequälten Hunde in Ansfelden, deren Bilder nach dem skandalös milden Urteil für ihren Peiniger wieder zu sehen waren. Eine angsterfüllte Leere, die einem das Herz zerreißt. Und dieses Urteil umso unverständlicher macht. Neben Delikten wie Drogenverkauf und illegalen Waffenbesitz schien das Leid der 50 Hunde, die dieser Verbrecher in kotverschmierten Käfigen vor sich hin vegetieren ließ, im Richterurteil kaum Platz zu finden.