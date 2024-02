Wie wähle ich meine Arbeitnehmervertretung?

Dieses Jahr stehen in Österreich die Arbeiterkammerwahlen an. Den Beginn haben Salzburg und Vorarlberg gemacht, welche schon seit dem 26. Jänner wählen können. Vom 4. bis 13. März finden diese in Kärnten statt. Doch wie läuft die Wahl ab und wie kann ich meine Stimme geben? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen für die Kärntner AK-Wahl.