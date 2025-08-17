Motorradfahrer in Kärnten tödlich verunglückt

„Hoch wer ma’s nimma gwinnen!“ Rambo feiert 60er
Austrias Toni Pfeffer
Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Spital an der Drau (Kärnten) ist am Samstagabend mit seinem Motorrad tödlich verunglückt.
Aus bisher unbekannter Ursache geriet das Motorrad des Mannes auf der Mölltal Straße B106 von Stallhofen kommend in Fahrtrichtung Obervellach gegen 19.20 Uhr ins Schleudern. Es sei in der Folge gegen die Leitschiene geprallt und gestürzt, so die Polizei.
Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der 37-Jährige noch an der Unfallstelle.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.