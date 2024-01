Lettische Teamspielerin verstärkt Dornbirn-Abwehr

Arrivierte Innenverteidigerin

Nun gibt es bei den Vorarlbergerinnen einen sechsten Neuzugang: Mit Anastasija Ročāne, kommt eine arrivierte, 1,72 Meter große, lettische Teamspielerin, die in der Innenverteidigung für Ruhe sorgen soll. Die 31-Jährige stand zuletzt in Polen bei Czarni Sosnowiec unter Vertrag und war im lettischen Team in der Nations League eine Fixstarterin, die in allen sechs Partien über 90 Minuten auf dem Feld stand.