Aufsteigerinnen rüsten fürs Frühjahr kräftig auf

Während die SPG Altach/Vorderland bereits in der vorigen Woche die Vorbereitungen auf die Rückrunde in der Admiral Frauen Bundesliga gestartet hat, folgt morgen auch der zweite Ländle-Verein. Bei den Dornbirnerinnen hat man nach vier Punkte im Herbst, aufgerüstet. Gleich fünf Neue sind bei den Aufsteigerinnen an Bord.