Paukenschlag! Bayern droht TV-Star Konsequenzen an

„Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“ - so heißt es in einem alten Sprichwort, das darauf abzielt, dass immer wieder an den Tag gelegtes negatives Verhalten irgendwann einmal Konsequenzen nach sich ziehen wird, auch wenn man für eine gewisse Zeit damit durchzukommen scheint. Was die Beziehung von „Krug“ Hamann und „Brunnen“ FC Bayern anbelangt, scheint das Ende der Fahnenstange nun jedenfalls erreicht.