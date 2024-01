Tuchel „größtes Missverständnis seit Klinsmann“!

Keine Chance, nicht in diesem Leben und nicht im nächsten - Didi Hamann und Thomas Tuchel werden wohl keine guten Freunde mehr! Nachdem der Sky-Experte bereits in den vergangenen Monaten immer wieder einmal den Trainer des FC Bayern kritisiert hatte, rückte Hamann am Sonntag zur endgültigen verbalen „Hinrichtung“ von Tuchel aus. Indem er den 50-Jährigen zum „größten Missverständnis seit Klinsmann“ erklärte …