Hamann kann Tuchels „Jammerei nicht mehr hören“

Zur Erinnerung: Mit Verletzungen von Matthijs de Ligt, Min-jae Kim, Serge Gnabry, Dayot Upamecano und Raphael Guerreiro hatte die Personalnot den Münchnern in den vergangenen Wochen ordentlich zu schaffen gemacht, jetzt wird auch noch Goretzka mit einer Mittelhandfraktur auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Dass Tuchel den „dünnen Kader“ gleich mehrmals öffentlich zum Thema gemacht hatte, missfiel vor allem der Chefetage an der Säbener Straße, in einem geheimen Treffen soll der Coach dazu aufgefordert worden sein, Meckereien künftig zu unterlassen.