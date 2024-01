Finnland vor Stichwahl um Amt des Präsidenten

Die Entscheidung über das künftige Staatsoberhaupt Finnlands dürfte in einer Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Alexander Stubb und Ex-Außenminister Pekka Haavisto fallen. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in dem nordischen EU- und NATO-Land am Sonntag zeichnete sich nach Auszählung der vorzeitig abgegebenen Stimmen nach Schließung der Wahllokale für keinen der neun Kandidaten eine absolute Mehrheit ab.