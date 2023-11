Finnland will Frontex-Einheit für russische Grenze

Erste Grenzübergänge geschlossen

Am Wochenende schloss Finnland vier verkehrsgünstig in der Nähe von St. Petersburg gelegene Grenzübergänge und nimmt Asylanträge seither nur noch an den Hunderte Kilometer weiter nördlich gelegenen Übergängen Vartius und Salla an. In den vergangenen Tagen meldeten sich auch dort verstärkt Asylbewerber. Die finnische Regierung beriet über zusätzliche Schritte.