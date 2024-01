Österreichs Bob-Team setzt Frau in den Viererbob!

Beierl fuhr mit Schenk am Sonntag in Norwegen auf Platz 8. Die 30-jährige Niederösterreicherin, die nach einem im Sommer 2022 erlittenen Schlaganfall erst Mitte Dezember in den Weltcup zurückgekehrt ist, beweist damit weiter Aufwärtstrend. Markus Treichl klassierte sich im Vierer auf dem 14. Rang.