„Fair ist die Punkteteilung deswegen aber nicht“

Und was erwarteten Sie sich vom Liga-Frühjahr?

Wir wollen uns natürlich gleich ein Polster auf unsere Konkurrenten verschaffen. Im Herbst ist nicht alles so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben, aus verschiedenen Gründen. Jetzt haben wir 13 Punkte auf Lustenau, nach der Teilung wären es nur noch sechs. Das kann dann sehr schnell gehen. Mir gefällt das System nicht, aber so ist es eben derzeit. Altach hat von der Punkteteilung in den vergangenen Jahren auch profitiert, aber fair ist es deswegen nicht.