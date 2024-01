Kirchler: „Es war schon eine brutale Aufgabe!“

„Krone“: Herr Kirchler, erfüllt das Trainingslager seinen Zweck?

Roland Kirchler: Auf alle Fälle. Hotel passt, Essen passt, Plätze sind top. Ich war schon als Innsbruck-Trainer 2013 in diesem Hotel, ich kannte es also schon. Für das Teambuilding ist das Trainingslager auch sehr wichtig. Die Vorbereitungsspiele waren ebenfalls gut. Zwar nicht unbedingt vom Ergebnis her, aber je schlechter die Ergebnisse in der Vorbereitung sind, umso lieber ist es mir eigentlich. Außerdem haben wir bisher noch nie in der Stammformation gespielt, das werden wir in dem Testspiel am Donnerstag aber machen.