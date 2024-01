Kleiner Waldkauz stürzt plötzlich in Backofen

Vogel blieb bei Unfall unverletzt

„Es kommt durchaus öfters vor, dass ein Kauz ein Kaminrohr mit einem Baumstamm, bei dem die Äste abgeschnitten wurden, verwechselt, in die Falle gerät und abstürzt“, weiß die Expertin. In diesem Fall ging alles gut aus. Der gerettete Waldkauz war wohlauf und konnte noch am Abend wieder in die freie Wildbahn entlassen werden.