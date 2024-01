„Abgesang“ für Mammutbaum: Wenn Kunst Gefahr wird

Gebäudehöhe bleibt unverändert

Aber auch die finale Bauweise wird von den Gegnern kritisiert: „Uns wurde ein massiver Holzbau versprochen, stattdessen sieht man nur Beton“, so Nesslinger. Dies sei dem starken Preisanstieg bei Holz und Holzwerkstoffen geschuldet. Um den Finanzierungsbedarf nicht noch mehr zu erhöhen, werden die vielen tragenden Elemente nun in Stahlbeton ausgeführt. An der Hülle aus Holzlamellen werde aber festgehalten, heißt es dazu aus dem Rathaus der Landeshauptstadt.