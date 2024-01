Afghanistan-Veteran niedergestochen: Täter gefasst

In Enns konnte am Freitag ein 25-jähriger Linzer festgenommen werden. Er wird verdächtigt, am 23. Februar am Linzer Hauptplatz einen Briten (42) mit dem Messer attackiert zu haben. Grund: Der Urlauber hätte den spärlich bekleideten Unbekannten offenbar ein wenig zu lange in die Augen geschaut.