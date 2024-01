Bereits zwei mysteriöse Messerangriffe in Linz

Drei Einsätze in Afghanistan

Der 42-Jährige kann sich die Attacke zwar nicht logisch erklären, hatte aber den Angreifer offenbar länger direkt angeschaut. Die Attacke überraschte den Engländer, der wegen eines Familienbesuchs in Linz war, offenbar aber derart, dass er seine militärische Ausbildung nicht abrufen und den etwa 1,70 Meter großen Angreifer nicht abwehren konnte. Denn der Brite war Soldat und hatte drei Einsätze in Afghanistan unbeschadet überstanden.