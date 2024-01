Messerattacke auf britischen Afghanistan-Veteran

Seinen Besuch in Linz wird ein britischer Tourist wohl eher in schlechter Erinnerung behalten. Der 42-Jährige war Dienstagfrüh bei einem Spaziergang am Linzer Hauptplatz einer wilden Messerattacke zum Opfer gefallen. Das Kuriose: Bei dem Opfer handelte es sich um einen ehemaligen britischen Soldaten, der unter anderem in Afghanistan stationiert war.