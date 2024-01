St. Pöltens Goalie wechselt in die Serie A

Stolz, dessen Vertrag in St. Pölten noch bis 2025 gelaufen wäre, und der im Herbst nach dem Rauswurf des Trainerduos Helm/Pogatetz seinen Stammplatz an Thomas Turner verloren hatte, war sich mit den Italienern rasch einig. Am Samstag-Vormittag kamen auch die Klubs auf einen grünen Zweig. Über die Höhe der Ablöse wurde vorerst Stillschweigen vereinbart. Fest steht aber, dass der SKN in Zeiten der finanziellen Unsicherheit (Stichwort wackelnde Kooperation mit Wolfsburg) das Geld gut gebrauchen kann...