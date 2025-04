Ried vergibt Chance auf Tabellenführung

Direktes Duell am Freitag

Am Freitag kommt es in Ried zum direkten Duell der beiden Aufstiegskandidaten. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Havenaar nach einem Eckball mit dem rechten Fuß kurz nach der Pause für die Führung der Gäste. Es war der fünfte Saisontreffer des 30-jährigen Japaners.