Will denn keiner Meister der zweiten Liga werden?

Es ist zum Haareraufen! Trotz des Umfallers von Zweitliga-Leader Admira verpasste Verfolger Ried ob des 1:2 in Kapfenberg den Sprung an die Spitze. Womit die Titelentscheidung derzeit zum Schneckenrennen verkommt, ehe am Freitag das direkte Duell im Innviertel kommt.