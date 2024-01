Überraschender Kanzler | Duell mit Kickl

Täglich ein paar Brocken an verschiedene Medien verteilt, das ganze überlagert von der öffentlichen Diskussion um eine mögliche bis wahrscheinliche Vorverlegung der Nationalratswahlen: Kann man die Inszenierung der Rede von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer als gelungen betrachten? Der komplette Österreich-Plan, den der Parteichef am Freitag Nachmittag bei seiner Rede in Wels vorstellte, wurde den Medien schon viele Stunden zuvor geliefert - samt Veröffentlichungsgenehmigung ab Freitag, 7 Uhr früh. Was war da also knapp zehn Stunden später in Wels noch zu erwarten? Wenig. Und doch überraschte die ÖVP, überraschte der ÖVP-Chef und Kanzler.