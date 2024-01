Urlaub in der Türkei unter Frühbuchern im Trend

Zehn Tage bleibt der durchschnittliche Reisende am Urlaubsort. „Oft sind zwei Wochen zu lang und eine zu kurz“, sagt Springer. Damit verlängere sich die mittlere Urlaubsdauer, meint Schlögl. Das liege auch an der Leistbarkeit. Denn im Gegensatz zum restlichen Leben ist das Verreisen nicht merklich teurer geworden. Will man ordentlich Geld sparen, sollte man noch im Jänner mit Frühbuchervorteil buchen.