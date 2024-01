Wahres Survival-Drama ++ Trauern mit „Good Grief“

Die Award-Season hat offiziell angefangen und das bedeutet: In den nächsten Wochen wird es einige Preise hageln. Am vergangenen Wochenende wurden in L.A., im Rahmen der Golden Globes, beispielsweise schon viele Film- und Serien-Schaffende ausgezeichnet. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden diese Woche bei „Stream On“ uner die Lupe genommen. Außerdem geht es diesmal um das Survival-Drama „Die Schneegesellschaft“ (Netflix) und um „Good Grief“, dem neuen Film, in dem es um Tod, Verlust und Freundschaft geht.