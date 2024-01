Oscar-Power für „True Detective“-Fortsetzung

Wem die momentanen eisigen Temperaturen und kurzen Tage hierzulande, ja sie werden eh schon wieder länger, viel Kraft abverlangen, sollte sich in Genügsamkeit üben - es geht nämlich auch extremer. Nördlich des Polarkreises ist es nämlich - no na - noch kälter und im Winter knapp zwei Monate lang zappenduster, wie unsere nördlichen Nachbarn sagen würden. In dieser Polarnacht spielt auch die lang ersehnte vierte Staffel von „True Detective“ (ab sofort auf Sky), die den Beinamen „Night Country“ trägt, genauer gesagt in Ennis, im äußersten Norden Alaskas. Wobei „vierte Staffel“ nicht ganz korrekt ist, da „True Detective“ eine Anthologieserie ist - die Staffeln stehen also für sich und sind keine Fortsetzungen voneinander.