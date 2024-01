„Griselda“: Wenn das Opfer zur Täterin wird

The only man I was ever afraid of was a woman named Griselda Blanco.“ Das Zitat, das angeblich von Pablo Escobar stammen soll, ist im Englischen ein gelungenes Wortspiel. Auf Deutsch heißt es sinngemäß: „Der einzige Mann, vor dem ich mich je gefürchtet habe, war eine Frau namens Griselda Blanco.“ Mit oder ohne Wortspiel - der Inhalt ist unmissverständlich: Vor Griselda Blanco hatte sogar der gefürchtetste und brutalste Drogenbaron aller Zeiten mehr als nur großen Respekt. Denn hatte sich Blanco Anfang der 1980er-Jahre auch mit viel Schweiß und noch mehr Blut hart erkämpft. Eine Geschichte, die also erzählenswert zu sein scheint - wie auch Netflix befand und daraus nun die sechsteilige Serie „Griselda“ gemacht hat.