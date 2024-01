Svancer: „Das ist wichtiger als Olympia für mich“

Er muss es wissen, hat er doch den direkten Vergleich: 2022 war bei den Spielen in Peking dabei. An diesem Wochenende steht seine dritte Teilnahme am Mega-Event in Aspen (Colorado) an. Ein Kindheitstraum. „Ich bin mit den X-Games aufgewachsen. Deshalb stehen sie bei mir noch eine Stufe über Olympia. Ich verstehe aber alle, für die das andersrum ist“, sagt der 19-Jährige, der damit aber eine in der Szene weit verbreitete Meinung teilt.