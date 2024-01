Das steckt hinter der Kündigungswelle am Achensee

In turbulenten Gewässern befindet sich derzeit die Achenseeschifffahrt-GmbH in Tirol, ein Tochterunternehmen des Landesenergieversorgers Tiwag. Mehrere Mitarbeiter verlassen den Betrieb, der „Krone“ liegen unter anderem Sitzungs- und Gesprächsprotokolle sowie E-Mails vor: Was hinter der Kündigungswelle steckt und was die Geschäftsleitung dazu sagt.