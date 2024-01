Olympiasieger überstand „fragwürdige“ Quali knapp

„Ich hatte das Pech, dass ich in beiden Läufen keine guten Verhältnisse erwischt habe.“ Nach dem ersten Lauf drohte Izzi als 34. sogar die Final-Heats zu verpassen. „Eine Quali bei solchen Verhältnissen ist für mich schon etwas fragwürdig. Am Ende muss ich froh sein, dass ich es überhaupt in die Top-32 geschafft habe“, atmete der Vorarlberger nach Rang 24 durch. „Die Ausgangslage ist von den Gates her nicht perfekt, aber es ist ein langer Kurs. Da ist vieles möglich.“