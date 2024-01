E-Call lotste Polizisten zu brennendem Unfallauto

Ein 56-jähriger Innviertler war am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw bei Überackern mit voller Wucht gegen einen Baum gekracht und dabei schwerst verletzt worden. Das Wrack ging in Flammen auf. Zum Glück wurde die Polizei via E-Call alarmiert. Die Einsatzbeamten konnten sich um den Unfall-Lenker kümmern, sein Zustand ist kritisch.