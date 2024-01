„Spreng’ euch weg“: Mann rastet in Bank völlig aus

Entscheidung ist rechtskräftig

Nun stand der Mostviertler in Krems wegen gefährlicher Drohung vor Gericht. „Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir alles sehr leid“, rechtfertigt der Mann sein Handeln mit einer hochgradigen Psychose. Aufgrund einer Persönlichkeitsstörung sowie Drogenkonsums stand die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum im Raum: Diese wurde mit Auflagen auf eine Probezeit von fünf Jahren ausgesetzt.