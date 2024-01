Sixt spottet mit Plakat über Benko-Pleite

„Wir geben dem Elbtower wieder einen Sinn“, verspricht das Unternehmen in der Beschreibung in dem Posting. Der Elbtower sei „mit dem Potenzial zum Wahrzeichen gestartet“ und nun „als Bauruine vorerst gestrandet“. Es erklärt weiters: „Um dem Rohbau zumindest optisch die Tristesse zu nehmen, lassen wir das Gebäude mit einem überdimensionalen Banner kurzfristig in Orange erstrahlen.“ Im Anschluss wird die Community gefragt, ob sie das Video für echt hält. Gegenüber „Bild“ klärte Sixt schließlich ein, dass das Plakat nicht wirklich am Elbtower hängt.