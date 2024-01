Lage im Benko-Reich „schlimmer als befürchtet“

Selbsternannter „Geriatrie-Club“

Konkret stößt sich das Magazin an den Aktivitäten von Hans Peter Haselsteiner, 79, und dem neuen Signa-Prime-Vorstand Erhard Grossnigg, 77, die - wie von der Krone bereits berichtet - in der Wiener Innenstadt einen gemeinsamen Sitz haben. „Die Bürogemeinschaft nennt sich selbst den ‚Geriatrie-Club‘ und logiert, man glaubt’s kaum, in der Walfischgasse 5“, heißt es in dem Artikel.