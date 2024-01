Wo ist das Geld? Benkos Familienstiftung in Not

Seit Ende November nimmt René Benkos Signa Holding in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte eine traurige Spitzenposition ein: Mit einer Überschuldung von rund fünf Milliarden Euro liegt die Dachgesellschaft des Finanzjongleurs an der Spitze der Pleiten-Rangliste, dicht gefolgt von der Signa Prime, die Passiva in der Höhe von 4,5 Milliarden aufweist.