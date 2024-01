Neue Plattform hilft Eltern bei Kindergartensuche

Auf www.wien.gv.at/bildung/kindergarten-suche kann man die Wohnumgebung und gewünschte Träger in die Suchmaschine eingeben und erhält dann Detailinformationen. Was bislang nicht angezeigt werden kann, sind freie Plätze und Kosten. An dieser Funktion „arbeite man noch“, meint der Stadtrat. Dennoch sieht er in der Plattform eine Riesenerleichterung für Eltern. Indes soll ab Herbst eine Fachkraft pro Kindergartengruppe dazukommen.