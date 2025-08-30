Selbst gewählte Namen und Geschlechter an FH

„Individuelle Lebenswege berücksichtigen“

Zur selbst gewählten Identität kann man sich auch noch einen neuen Namen aussuchen, wenn der „gesetzliche Vorname nicht mit der gelebten Geschlechtsidentität übereinstimmt.“ Auch der ist dann für alle an der FH der einzige, der zählt – außer bei amtlichen Schriftstücken, die weiterhin auf den gesetzlichen Namen ausgestellt werden.