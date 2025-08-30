Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Er, sie oder nichts

Selbst gewählte Namen und Geschlechter an FH

Wien
30.08.2025 19:00
Fünf verschiedene Pronomen und die freie Wahl eines dazu passenden Namens bietet die FH ...
Fünf verschiedene Pronomen und die freie Wahl eines dazu passenden Namens bietet die FH Studierenden nun an.(Bild: HCW/Schedl)

Er, sie, „they“, geschlechtslos oder gar nicht: So können sich FH-Campus-Studierende nun definieren – und alle müssen sich daran halten.

0 Kommentare

Zwischen fünf verschiedenen Geschlechtspronomen haben nun Studierende der FH Campus Wien die Wahl: er/ihm, sie/ihr, they/them, keine Pronomen oder „keine Angabe“. Die können sie in ihren Hochschul-Stammdaten eintragen, und sie sollen im gesamten FH-Alltag gelten, von der Anwesenheitsliste bis zur persönlichen Ansprache durch die Lehrenden.

„Individuelle Lebenswege berücksichtigen“
Zur selbst gewählten Identität kann man sich auch noch einen neuen Namen aussuchen, wenn der „gesetzliche Vorname nicht mit der gelebten Geschlechtsidentität übereinstimmt.“ Auch der ist dann für alle an der FH der einzige, der zählt – außer bei amtlichen Schriftstücken, die weiterhin auf den gesetzlichen Namen ausgestellt werden.

Zitat Icon

So schaffen wir ein inklusives, wertschätzendes Umfeld für alle Studierenden. Vielfalt ist kein Zusatz, sondern ein zentraler Wert unserer Hochschule.

FH-Campus-Rektor Heimo Sandtner

Bild: FH Campus / Ludwig Schedl

Rektor will Zeichen setzen
FH-Rektor Heimo Sandtner will damit auch über Betroffene hinaus ein Zeichen setzen, dass seine Institution „die individuellen Lebenswege und Lebensentscheidungen unserer Studierenden berücksichtigt.“

Lesen Sie auch:
An der Universität Wien geht das Gender-Lebkuchenmännchen um.
Krone Plus Logo
Uni Wien auf Abwegen
An Gender-Lebkuchen beißt man sich die Zähne aus
18.11.2024

Bei Hochschülerschafts-Vertreterin Hanna Wachtveitl sammelt die FH damit jedenfalls Punkte: Aus ihrer Sicht zeigt die FH damit, dass sie jegliche Identität „respektiert statt sie anzuzweifeln“: „Dieser Schritt zeigt uns, dass Veränderung möglich ist.“

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
18° / 25°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
18° / 25°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
17° / 24°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
17° / 25°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
16° / 25°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
140.960 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
127.625 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
120.862 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4358 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1268 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Wien
Er, sie oder nichts
Selbst gewählte Namen und Geschlechter an FH
Minsk chancenlos:
3:0 – Austrias Frauen stürmen in die nächste Runde
Krimi gegen Dänen
Vienna Vikings stehen erneut im ELF-Finale
Krone Plus Logo
Neues Gesetz
Diese Geheimnisse muss die Stadt jetzt preisgeben
In der Nacht verfolgt
37-Jähriger attackiert Jugendliche mit Messer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf