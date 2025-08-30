Selbst gewählte Namen und Geschlechter an FH

Er, sie, „they“, geschlechtslos oder gar nicht: So können sich FH-Campus-Studierende nun definieren – und alle müssen sich daran halten.
Zwischen fünf verschiedenen Geschlechtspronomen haben nun Studierende der FH Campus Wien die Wahl: er/ihm, sie/ihr, they/them, keine Pronomen oder „keine Angabe“. Die können sie in ihren Hochschul-Stammdaten eintragen, und sie sollen im gesamten FH-Alltag gelten, von der Anwesenheitsliste bis zur persönlichen Ansprache durch die Lehrenden.
„Individuelle Lebenswege berücksichtigen“
Zur selbst gewählten Identität kann man sich auch noch einen neuen Namen aussuchen, wenn der „gesetzliche Vorname nicht mit der gelebten Geschlechtsidentität übereinstimmt.“ Auch der ist dann für alle an der FH der einzige, der zählt – außer bei amtlichen Schriftstücken, die weiterhin auf den gesetzlichen Namen ausgestellt werden.
So schaffen wir ein inklusives, wertschätzendes Umfeld für alle Studierenden. Vielfalt ist kein Zusatz, sondern ein zentraler Wert unserer Hochschule.
FH-Campus-Rektor Heimo Sandtner
Bild: FH Campus / Ludwig Schedl
Rektor will Zeichen setzen
FH-Rektor Heimo Sandtner will damit auch über Betroffene hinaus ein Zeichen setzen, dass seine Institution „die individuellen Lebenswege und Lebensentscheidungen unserer Studierenden berücksichtigt.“
Bei Hochschülerschafts-Vertreterin Hanna Wachtveitl sammelt die FH damit jedenfalls Punkte: Aus ihrer Sicht zeigt die FH damit, dass sie jegliche Identität „respektiert statt sie anzuzweifeln“: „Dieser Schritt zeigt uns, dass Veränderung möglich ist.“
