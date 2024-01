Die Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller

300 Straffällige

Seit Jahrzehnten ist der Verein Neustart in der Straffälligenhilfe und Prävention tätig. Die Zahl der betreuten Personen erhöhte sich 2023 auf knapp 1100. 12 haupt- und 40 ehrenamtliche Mitarbeiter stehen ihnen zur Seite. Die Erweiterung des Teams in Eisenstadt führte im vergangenen Jahr zum Standortwechsel in die Esterházystraße 22. Derzeit befinden sich 300 Straffällige im Burgenland in mehrjähriger Betreuung durch die Bewährungshilfe.