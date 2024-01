EU im Kampf gegen Fake News aus Russland und China

Im Superwahljahr 2024 will die EU ihren Kampf gegen gezielte Desinformation aus Russland oder China verstärken. Es sei ein „entscheidendes Jahr“ dafür, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag bei einer Konferenz zur „Informations-Manipulation aus dem Ausland“ in Brüssel. Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) unter Leitung Borrells legte einen 38-seitigen Bericht vor, in dem auf die weltweit mehr als 80 Wahlen in diesem Jahr verwiesen wird.