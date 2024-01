Glatteis ++ Kriegsgegner fordert Putin heraus

Österreichweit sorgte gefrierender Regen in der Nacht auf Dienstag für Glatteis. Die steirischen Krankenhäuser verzeichneten einen enormen Anstieg an Patienten. Und: Kriegskritiker Boris Nadeschdin tritt gegen Putin an. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 23. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.