PC-Markt revolutioniert: Der Macintosh wird 40!

Dabei hat Apple weder die Maus noch die grafische Benutzeroberfläche erfunden. Dies gelang bereits Ende der 1960er-Jahre Douglas C. Engelbart vom Stanford Research Institute. Dessen Erfindung verschwand aber nach einer spektakulären Vorführung in San Francisco, die als „The Mother of All Demos“ (siehe Video unten) in die Geschichtsbücher einging, für rund zehn Jahre in der Schublade.