Narren, Alpenpop und eine große Portion Humor

Oberösterreich zeigt sich dieses Wochenende vor allem von seiner heiteren Seite: Flo & Wisch nehmen in Pinsdorf kein Blatt vor den Mund. „Der alte Geizkragen“ unterhält währenddessen in Neuzeug, und Kabarett-Meister Leo Lukas ist mit Tochter Lore Li zu Gast in Linz. Als traditioneller Fixpunkt gilt unter anderem die beliebte Neumarkter Ballnacht, wo man in edler Abendgarderobe gekonnt das Tanzbein schwingt.