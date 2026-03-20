Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Posthof Linz

„Chitarrista“ Manuel Randi ließ die Seelen tanzen

Oberösterreich
20.03.2026 16:30
Manuel Randi, fulminanter Gitarrist und bekannt als Teil des Herbert Pixner Projekts
Manuel Randi, fulminanter Gitarrist und bekannt als Teil des Herbert Pixner Projekts(Bild: Randi)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Flirrende Melodien, ekstatische Klangfarben im ausverkauften Linzer Posthof: Der brillante Bozener Chitarrista Manuel Randi ließ mit seiner Band – ein Trio aus Südtirol – mediterranen Charme mit feurigen Rhythmen verschmelzen. Der ausverkaufte Posthof jubelte!

0 Kommentare

Was für ein musikalisches „Stelldichein“ von Manuel Randi, brillanter Gitarrist, Mario Punzi am Schlagzeug und Marco Stagni am Bass im Linzer Posthof.

Die drei Musiker sind musikalisch zusammengewachsen und schaffen es, einen echten musikalischen Dialog aufzubauen, in dem auch die Instrumente zu einer Einheit verschmelzen. Von ganz leisen Tönen bis zu Rock-Fusion-Explosionen – es gibt kaum eine Stimmung, die die drei nicht leidenschaftlich inszenieren.

Lesen Sie auch:
Seiler geht in Therapie, Tourstopps abgesagt.
Ersatz wird gesucht
Seiler und Speer sagen Auftritt in Gmunden ab
20.03.2026
Krone Plus Logo
400 Jahre Bauernkrieg
Eine Spurensuche zwischen Knöpfen und Hellebarden
13.03.2026
„Radio Sarajevo“
Kindheit zwischen Sirenen und Scharfschützen
20.03.2026

Gekonnt moderierte Randi außerdem den Abend, der in der ersten Halbzeit spanischen und argentinischen Flamenco, Stücke mit afrikanischem Hintergrund sowie bluesige Kompositionen brachte. Die zweite Halbzeit war geprägt von fetzig-rockigen Titeln, samt Italodisco und gemeinsamem „Jammen“. Das juckte es viele im Tanzbein, denn die Seele tanzte schon!

Randi ist übrigens derzeit auch Mitglied des Herbert Pixner Projects, mit dem er durch Europa tourt. Nächstes Jahr kommt er mit seinem Trio wieder in den Posthof.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
20.03.2026 16:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.345 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
165.451 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
137.574 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1962 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1009 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
868 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Neues Bistro für Mamis
Wo sich Familien ganz wie zu Hause fühlen können
Im Mühlviertel
Beifahrer starb nach Autounfall auf Kirchenstiege
Posthof Linz
„Chitarrista“ Manuel Randi ließ die Seelen tanzen
Handel freut sich
Oberösterreicher geben fürs Osterfest 50 Euro aus
„Radio Sarajevo“
Kindheit zwischen Sirenen und Scharfschützen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf