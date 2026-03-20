„Chitarrista“ Manuel Randi ließ die Seelen tanzen

Flirrende Melodien, ekstatische Klangfarben im ausverkauften Linzer Posthof: Der brillante Bozener Chitarrista Manuel Randi ließ mit seiner Band – ein Trio aus Südtirol – mediterranen Charme mit feurigen Rhythmen verschmelzen. Der ausverkaufte Posthof jubelte!
Was für ein musikalisches „Stelldichein“ von Manuel Randi, brillanter Gitarrist, Mario Punzi am Schlagzeug und Marco Stagni am Bass im Linzer Posthof.
Die drei Musiker sind musikalisch zusammengewachsen und schaffen es, einen echten musikalischen Dialog aufzubauen, in dem auch die Instrumente zu einer Einheit verschmelzen. Von ganz leisen Tönen bis zu Rock-Fusion-Explosionen – es gibt kaum eine Stimmung, die die drei nicht leidenschaftlich inszenieren.
Gekonnt moderierte Randi außerdem den Abend, der in der ersten Halbzeit spanischen und argentinischen Flamenco, Stücke mit afrikanischem Hintergrund sowie bluesige Kompositionen brachte. Die zweite Halbzeit war geprägt von fetzig-rockigen Titeln, samt Italodisco und gemeinsamem „Jammen“. Das juckte es viele im Tanzbein, denn die Seele tanzte schon!
Randi ist übrigens derzeit auch Mitglied des Herbert Pixner Projects, mit dem er durch Europa tourt. Nächstes Jahr kommt er mit seinem Trio wieder in den Posthof.
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