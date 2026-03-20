Oberösterreicher geben fürs Osterfest 50 Euro aus

Der heimische Handel freut sich über den hohen Stellenwert des Osterfests in Oberösterreich und über gute Einnahmen. Ganz oben auf der Hitliste stehen Süßigkeiten und gekochte Eier. Die „Krone“ weiß, mit wie viel Einnahmen der Handel heuer rechnen kann.
Seit Wochen stehen sie schon da: In Reih und Glied mit rotem Mascherl und starrem Blick: Schoko-Osterhasen, die seit Jänner die Regale der Märkte in Oberösterreich füllen. Wer jetzt zugreift, merkt recht schnell: Das Osternest wird heuer deutlich teurer.
Laut einer Studie der KMU Forschung Austria geben die Oberösterreicher heuer 47 Millionen Euro für das Osterfest aus, weiß Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich: „Dass das Osterfest nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert genießt, zeigt sich auch daran, dass 83 Prozent heuer jemanden beschenken wollen. Natürlich kommt das dem heimischen Handel zugute. Für ihn stellt das Osterfest einen wichtigen Anlass dar, um die Kaufbereitschaft der Konsumenten im Land anzukurbeln.“
Süßigkeiten, Pralinen und viel Schokolade
Pro Person werden laut den Konsumforschern 50 Euro locker gemacht. Die Beschenkten sind dabei in 56 Prozent der Fälle Kinder und Enkelkinder, in Partnerschaften überreicht gut jeder zweite ein Osternesterl. Und was ist da drin? Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen stehen ganz oben auf der Hitliste. Renner sind auch gekochte und gefärbte Eier sowie Spielsachen. Gut ein Viertel der Oberösterreicher verschenkt gemeinsame Unternehmungen, also Ausflüge oder etwa Konzertkarten. Spannend ist auch: Die Forschung Austria hat errechnet, dass alleine für Schoko-Osterhasen vier Millionen Euro ausgegeben werden. Und das ist mehr denn je – ist doch der Preis für Kakao zuerst um 64, jetzt um 38 Prozent in die Höhe geschnellt
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