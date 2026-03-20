Oberösterreicher geben fürs Osterfest 50 Euro aus

Süßigkeiten, Pralinen und viel Schokolade

Pro Person werden laut den Konsumforschern 50 Euro locker gemacht. Die Beschenkten sind dabei in 56 Prozent der Fälle Kinder und Enkelkinder, in Partnerschaften überreicht gut jeder zweite ein Osternesterl. Und was ist da drin? Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen stehen ganz oben auf der Hitliste. Renner sind auch gekochte und gefärbte Eier sowie Spielsachen. Gut ein Viertel der Oberösterreicher verschenkt gemeinsame Unternehmungen, also Ausflüge oder etwa Konzertkarten. Spannend ist auch: Die Forschung Austria hat errechnet, dass alleine für Schoko-Osterhasen vier Millionen Euro ausgegeben werden. Und das ist mehr denn je – ist doch der Preis für Kakao zuerst um 64, jetzt um 38 Prozent in die Höhe geschnellt