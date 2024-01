Erfolgreiches Mahalbasic-Debüt in Mexiko

Rasid Mahalbasic hat am Sonntag (Ortszeit) erfolgreich in Übersee debütiert. Der langjährige Nationalteamcenter steuerte zum 104:79 seines mexikanischen Clubs Halcones de Xalapa gegen Real Esteli aus Nicaragua in der Basketball Champions League (BCL) Americas 16 Punkte bei. Vier Rebounds und ein Steal in knapp 23 Minuten rundeten die Statistik ab.