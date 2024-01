Toronto Raptors „verspeisen“ Miami Heat

Ohne den verletzten Jakob Pöltl und den zu den Indiana Pacers abgegebenen Pascal Siakam haben die Toronto Raptors in der NBA einen imposanten Sieg gefeiert. Am Mittwoch lagen die Raptors zu Hause gegen die Miami Heat schon mit 35 Punkten voran - noch nie in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt waren die Gäste zur Halbzeit so klar im Rückstand gewesen.