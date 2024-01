Pöltl-Klub Toronto gibt All-Star Siakam ab

Pöltl soll in Neuaufbau-Plänen eine Rolle spielen

Pöltl hat in Toronto vergangenen Sommer einen mit 78 Mio. Dollar (72 Mio. Euro) dotierten Vierjahresvertrag unterschrieben. Nach den Abgängen von Anunoby und Siakam, mit 22,2 Punkten pro Spiel auch in dieser Saison Topscorer der Raptors, soll um Scottie Barnes herum offenbar ein neues Team aufgebaut werden. Pöltl dürfte in den Plänen eine Rolle spielen. Theoretisch könnte der 28-jährige Center aber bis zur „Trade Deadline“ am 8. Februar ebenfalls noch an ein anderes Team abgegeben werden.