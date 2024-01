Japan schaltet seine Mondsonde SLIM vorerst ab

Die Batterie der Sonde sei bei einer verbleibenden Leistung von zwölf Prozent abgeklemmt und das Raumfahrzeug am Wochenende vorerst abgeschaltet worden, erklärte die japanische Raumfahrtbehörde JAXA am Montag. Laut ihren Angaben habe man damit eine Situation vermeiden wollen, in welcher „der Neustart (der Landefähre, Anm.) behindert werden könnte“.